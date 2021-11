Cristiano Ronaldo estalla por las críticas: "Un día todo es perfecto y en otro somos basura"

Los hinchas del Manchester United no olvidan aún la tremenda paliza de 5-0 que recibieron a manos del Liverpool en la Premier League y las críticas no paran.

El fin de semana, el United venció 3-0 al Tottenham en un duelo clave para el club y también para el futuro de Solskjaer, pero pese a esto, siguen cuestionando al equipo e incluso a Cristiano Ronaldo.

El delantero luso está en el punto de mira de todos, después de que la mayoría mostraran su alegría por su llegada. Suma siete goles en 806 minutos y frente al Tottenham, además de abrir el marcardor, asistió a Cavani en el segundo gol.

Pero eso no es suficiente al parece y CR7 no gusta cómo lo están criticando en Inglaterra al igual que al Manchester United.

"El United es muy grande y las críticas siempre están ahí. A mí no me molesta porque he jugado durante 18 años en el fútbol, así que sé que un día es perfecto y otro día somos una basura; tenemos que lidiar con eso", se quejó contundentemente en una entrevista para Sky Sports.

"Fue duro. No esperábamos los dos últimos resultados en la Premier League. Pero espero que esta vez hayamos pasado página", relató.



Cristiano Ronaldo asegura que a él no le molestan las críticas, pues está acostumbrado a eso y más.

Por último, Cristiano Ronaldo deja claro que no solo el entrenador es el responsable cuando se dan solo malos resultados.

"Todos conocen su papel en el equipo, no es solo el entrenador al que muchos señalan, también son los jugadores", afirmó.

El Manchester United juega este martes ante el Atalanta por la cuarta fecha de la Champions League.