Ancelotti señaló al culpable de la derrota del Real Madrid ante el Atlético y el ‘dardo’ a Luka Modric

“No ha cambiado porque hemos empezado con rombo, Modric mediapunta y dos delanteros. Ha pasado que no hemos empezado bien, no hemos defendido bien, hemos sido frágiles en nuestro área. Ellos con 2-0 han hecho el partido que querían, defendiendo bien y con transiciones rápidas. En ese sentido, el Atleti lo ha hecho mejor que nosotros”.

La ausencia de un delantero en el once

“Joselu no ha jugado de inicio porque quería tener más control de balón con un medio más. No ha cambiado la posición de Jude en lo .ofensivo, sólo en lo defensivo. Pero el problema fue de fragilidad defensiva, que no habíamos tenido en los primeros partidos. En apenas 45 minutos nos han marcado tres, tantos como en todos los partidos anteriores. Hemos sido frágiles, no ha sido una buena noche y no hemos defendido bien, como de costumbre. No hemos estado compactos y el Atleti lo ha aprovechado”.

El gol anulado

“No he visto la jugada, pero me han dicho que Rüdiger estaba en fuera de juego”.