Ancelotti responde a las críticas por el estilo de juego del Real Madrid, habla de árbitros y corrupción y explica cómo está Vinicius

”Fue un partido competido, igualado. Creo que por nuestra parte hemos merecido ganar. El resto son temas de los que no voy a hablar. El único sistema que conozco es el que usaré mañana”.

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa sobre el compromiso de este domingo ante la Real Sociedad en el Bernabéu. El técnico del Real Madrid se refirió a las críticas que ha recibido por su estilo de juego y asegura que el arbitraje ha mejorado mucho en los últimos años. El italiano cree que la corrupción de la década de los 60 0 70 ya no existe.

”El 4-2-3-1 es un sistema que me gusta, sobre todo en el aspecto defensivo. A veces ha jugado ahí como mediapunta Modric, otras Asensio, otras Rodrygo. A él le gusta, es ideal para jugar detrás del delantero. Lo estamos pensando. En muchos partidos hemos jugado así”.

”Lo he visto bien. Ha hecho un trabajo muy duro. Ha hecho errores, ha fallado, ha corrido, pero el final ha marcado”.

”También lo dijeron el año pasado. El fútbol lo tenemos. A veces lo hacemos bien y a veces menos. El Madrid tiene una identidad clara. Por la simple razón que quiere tenerla. Somos un equipo que sabe hacer muchas cosas, no solo una. Y eso me gusta”.

Los árbitros y la corrupción

”Su trabajo muy complicado. Parecía que con el VAR podría ayudar. Ya no se habla de fueras de juego, por ejemplo. Pero todo lo que no es objetivo puede crear polémica. La corrupción de los 60 o 70 ya no hay. En general, el arbitraje ha mejorado muchísimo en Europa”.

Carvajal

”La primera parte estuvo bien, estuvo convocado por España. Ahora vuelve de una lesión que ha tenido. Como siempre confiamos en él porque es muy fiable y tiene mucha experiencia. Aportará en la segunda parte de la temporada. Estará disponible para el próximo partido. Como Alaba y Tchouaméni, estarán contra el Valencia”.

Camavinga y Ceballos

”Su actitud es la de todos en este equipo. Es una plantilla muy buena. Aquí nadie baja los brazos. En este momento, Camavinga lo ha hecho muy bien. Asensio, Ceballos también. Necesitamos a todos en este tramo de la temporada”.

Militao

”Le veo muy bien, y con margen de mejoría. Es uno de los mejores centrales del mundo. Cuando está centrado, lo tiene todo: desplazamiento de balón, uno contra uno, es rápido, contundente, agresivo... Es uno de los mejores que hay”.