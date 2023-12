¡Rechazó jugar en el Real Madrid y Barcelona! El campeón del mundo con Italia reveló por qué lo hizo: “Ya había firmado”

El ex jugador italiano y actual entrenador del Sampdoria, Andrea Pirlo , sacó a la luz este miércoles la vez que firmó un contrato con el Real Madrid en 2006, pero que volvió a firmar con el Milan cuando supo que el equipo italiano no sería sancionado con un descenso a la Serie B por el conocido ‘Calciopoli’.

“Después del ‘Calciopoli’ acabábamos de ganar el Mundial y no sabíamos cómo se reanudaría el fútbol italiano. Ya había firmado el contrato con el Real Madrid, pero luego el Milán se mantuvo en Serie A y Liga de Campeones y entonces firmé con los rossoneri ”, reconoció en una entrevista con Radio TV Serie A.

Del mismo modo, el campeón del mundo con Italia en 2006, dijo que el Barcelona se interesó por su fichaje años más tarde.

“Durante el Trofeo Joan Gamper me llamó Guardiola a su despacho porque me quería en el Barcelona. Al mismo tiempo, también iba tomando forma la idea y la posibilidad de que Ibraihimovic viniera a Milán. Al final llegó Ibra y yo me quedé también”.