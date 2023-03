Buffon destapa su salida del PSG: “Me dijeron que en la Champions jugaría él y no lo acepté; fue el mayor error de mi vida”

“Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí rápidamente el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos... Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo”, comentó Buffon .

Aquel PSG era dirigido por Thomas Tuchel y Buffon no tiene dudas de que pudieron haber ganado la deseada Champions League. “Estaba convencido, éramos superiores. Fuimos a Manchester a jugar la ida de los octavos de final con el United y dominamos, pero nos eliminaron en la vuelta. Esa fue la mayor decepción de mi carrera”, confesó.

Su salida del PSG

En la siguiente temporada, el italiano decidió dejar el conjunto parisino y revela el motivo. “Irme fue el mayor error de mi vida, renuncié a 10 millones de euros. Me dijeron que en la Champions jugaría Areola y no lo acepté. Para mí, juega el que se lo merece. Por eso volví a la Juventus. Luego me arrepentí, porque se lesionó Areola y ficharon a Keylor Navas en su lugar”, lamentó.

Para cerrar, Buffon confiesa cuándo podría colgar los guantes. “Me gustaría retirarme después de la próxima temporada, no más. Soy competitivo y no quiero que me consideren un segundo”, apuntó.