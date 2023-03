“Hablé con Casemiro, Vinicius y Militao. Hay una gran posibilidad de que Carlo Ancelotti venga a dirigir a Brasil”

“¿Ancelotti? Lo comenté con Casemiro, Vini y Militao. Me dijeron que es excepcional, le cae bien a todo el mundo y tiene mucho éxito. Veremos en un futuro cercano si está aquí o no”.

PRIMER ENTRENADOR EXTRANJERO

Ancelotti podría ser el primer técnico extranjero que dirija en Brasil por primera vez en su historia, el jugador brasileño dijo que cualquiera necesitará de tiempo para mostrar e implementar sus ideas y la forma como quiere que el equipo juegue.

“Sabemos de las presiones. Comandar la selección implica exigencias muy grandes y el que asuma tiene que dar respuestas rápido y a veces es posible que eso no ocurra”, comentó.

¿Y Guardiola?

“Llegué a comentar con él sobre eso y me dijo que no tiene posibilidad porque tiene un contrato, que renovó recientemente por dos temporadas. Dijo que no hay ninguna hipótesis”, finalizó diciendo Ederson sobre su entrenador actual del Manchester City.