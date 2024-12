El italiano Carlo Ancelotti , técnico del Real Madrid, ha sido galardonado este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA al mejor entrenador del mundo.

Es la primera vez que el italiano recibe este reconocimiento, en el que releva al español Pep Guardiola, y lo consigue semanas después de ser galardonado con el trofeo Johan Cruyff del Balón de Oro. Además, tras ser segundo en 2022, es el primer técnico de su país con este premio desde Claudio Ranieri en 2016.

“Veo muchas caras familiares hoy aquí”, dice en referencia a la multitud de leyenda presentes. “Quiero compartir esto con el club, con mi presidente y con mis jugadores, los del mejor club del mundo. No siempre me escuchan, eso es un mito, pero muchas gracias”, confiesa bromeando. “Empecé jugando al fútbol hace 48 años y me ha dado mucho. Muchas emociones positivas, algunas negativas, pero gracias a este deporte sigo vivo”, finaliza.