¿Cuánto es su salario? La exuberante cantidad de dinero que dejaría de ganar Luis Rubiales si lo suspenden RFEF

Y sigue que “los últimos datos publicados en la pestaña de transparencia de la RFEF relativos a la retribución del presidente apuntan a una cantidad bruta total en 2021 de 634.518,19 euros, cifra neta de 339.237,12 euros, al margen de lo percibido por la UEFA, en la que es vicepresidente desde 2019. Esta cifra actualizada a 2022, con la subida del IPC de un 6,5 por ciento, eleva sus emolumentos a 675.761,87 euros”.

Por último, se puede saber según EFE que el salario anual de Rubiales en la UEFA es de 250.000 euros brutos, cantidad que podría perder igualmente si dejara esas funciones. En FIFA, Luis Rubiales no tenía cargo alguno.

NO PODRÁ COBRAR

Ante la suspensión de Rubiales provisionalmente por la FIFA, la RFEF no estaba obligada a tomar ninguna decisión al respecto, según fuentes jurídicas, ya que no existe una ley.

“Dado que la suspensión provisional de la FIFA es una sanción deportiva, no del ámbito laboral, ésta no tiene que afectar en el pago a Rubiales de la RFEF, que no le ha incoado expediente ni ha adoptado una postura disciplinaria”.