Chicharito Hernández revela cómo era Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: “Hay algo que la gente no menciona”

“Estar en plantillas como el Real Madrid o Manchester United, más allá de la admiración de tenerlos a ellos como compañeros, imagínate, son herramientas que mejor tenerlas a tu favor y no en tu contra”, comentó el delantero azteca en diálogo con Paramount.

“Jugar con Cris, todos sabemos el impacto que tiene, pero en el interior, y algo que la gente no menciona, pero algo que tiene fenomenal es cómo es en el vestuario”, aseguró Chicharito sobre CR7.

Y añadió: “No he conocido y no he visto ningún jugador, y lo puedo confirmar, que haya salido y haya dicho que Cris sea una persona difícil o complicada”.