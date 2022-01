Con novedades: La convocatoria del Real Madrid para disputar la Supercopa de España

“Tiene un problema en la espalda, que la tiene un poco cargada. No se encuentra bien, no puede empujar al cien por cien. Y hasta entonces no se le puede utilizar”, dijo Ancelotti, justificando la baja de Gareth Bale.

El galés lleva tres partidos jugados esta temporada, para un total de 193 minutos y un gol. Con el Real Madrid no aparece desde el 28 de agosto del 2021. Un actuar sumamente triste para el que llegase a ser uno de los artífices de la última Champions del club.

Convocatoria del Real Madrid para la Supercopa

Porteros: Courtois, Lunin y Fuidias.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas V., Ceballos, Isco y Camavinga.

Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Vini Jr. y Rodrygo.