Cristiano Ronaldo rompe el silencio y explota contra Manchester United: “Me ha traicionado, no respeto a Erik Ten Hag”

No aguantó más. Cristiano Ronaldo rompió el silencio sobre su actual situación en el Manchester United, club al cual regresó en 2021.

En una entrevista con Piers Morgan, el portugués abrió su corazón y atacó a Erik Ten Hag, actual entrenador de los Diablos Rojos.

“El Manchester United me ha traicionado. Me han convertido en oveja negra. No respeto a Erik Ten Hag”, es una de las duras frases que dejó CR7.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no estuvo en los dos últimos partidos del Manchester United previo a Qatar 2022?

“United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado”.

Ronaldo asegura que no querían su presencia en el equipo rojo desde el año pasado: “Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año sino también la temporada pasada”.

DESTRUYE A TEN HAG

“No tengo respeto por Erik ten Hag porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”, sentenció el portugués.