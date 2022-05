Polémica: Donnarumma no quiere seguir junto a Keylor Navas y revela lo que hará el PSG

Hace unas semanas, Keylor Navas fue el primero que se quejó sobre no jugar todos los partidos y rotar con Gianluigi Donnarumma.

“Creo que no seguirá así, porque pienso que el club hará una elección”, reveló Donnarumma .

Donnarumma deja claro que no quiere seguir en esta situación con Keylor Navas.

Donnarumma, de 23 años, llegó el pasado verano al PSG, libre de contrato, procedente del Milan, tras ganar con Italia la Eurocopa y ser elegido mejor jugador del torneo. Tiene contrato hasta 2026.

Por su parte, Keylor tiene 35 años y está vinculado con el PSG hasta el 2024.

LA CHAMPIONS

Por último, Donnarumma recordó la eliminación del PSG a manos del Real Madrid en octavos de final de la Champions. Recordó el primer gol de Benzema, donde considera que hubo falta contra él.

“El gol no era válido, pero podríamos haber gestionado mejor el golpe. No me siento culpable de nada”, confesó.