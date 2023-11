El picante cruce entre Darwin Núñez y Guardiola: lo que dijo el técnico tras el City-Liverpool

Darwin Núñez y Pep Guardiola tuvieron un picante cruce tras el 1-1 entre Manchester City y Liverpool. El técnico catalán quiso saludar al uruguayo, pero éste se lo tomó nada bien y ahí mismo apareció Jurgen Klopp para separar a su jugador.

Y es que el delantero de los ‘Reds’, que viene de ser figura en la última doble fecha FIFA, le increpó un festejo a Guardiola: “Te vas para arriba, ¿eh?”.

Al final del partido Klopp y Pep se dieron un abrazo y luego Darwin se cruza con el DT español. Algo le dice Guardiola que el charrúa no lo comparte. Jurgen entiende que la situación se complica y decide llevarse al futbolista.

Guardiola intenta dar explicaciones, pero un asistente del Liverpool lo separa, haciendo este momento realmente intenso, como fue el partido mismo, que tuvo goles de Haaland y Alexander-Arnold.

Una vez terminado el polémico episodio, Guardiola habló en zona mixta, pero no quiso entrar en detalles. “¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Lo separaron de mí? Es más fuerte que yo (risas). ¿Frustración? No, no fue frustración, estoy muy complacido”, dijo el técnico.