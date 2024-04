“Quiero volver a ser el jugador que fui en el Qatar 2022, no estoy jugando al 100% y no me siento yo mismo completamente”

El argentino es el tercer jugador de campo que más minutos ha jugado esta temporada en el Chelsea y es titular indiscutible en el equipo de Mauricio Pochettino.

“Estoy intentando llegar a este nivel, a la versión que visteis en la Copa del Mundo”, reconoció Enzo en una entrevista con los medios del club.

“Quiero volver a sentirme como ese Enzo, como el Enzo que jugó el Mundial. Me siento bien, mejoro cada día, pero aún no siento que estoy al 100%. Aún me estoy adaptando y no me siento yo mismo completamente, pero trato de llegar ahí tan rápido como pueda y trabajar duro cada día para conseguirlo”, añadió el argentino.