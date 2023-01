Esposa de Dani Alves vuelve a aparecer en redes sociales con fuerte video, pero no menciona nada del jugador

”He querido grabar este vídeo para que me vean. Sé que hay mucha gente que está muy preocupada. Ahora tengo un momento de calma dentro de toda la tempestad que tengo encima. Quiero agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando. Tengo unos mensajes preciosos. Me reconfortan mucho. Muchas gracias”, fueron las palabras de la actual pareja del futbolista.

El 2023 ha sido un año muy difícil para Joana, yaque el 12 de enero perdió a su madre y recientemente sucedió lo de su esposo, en referencia a eso, agregó en el video: “He perdido a los dos únicos pilares de mi vida”

Hace unos días, Joana rompió el silencio y salió a dar las primeras declaraciones sobre lo sucedido: “Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido, He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias”.