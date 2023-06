Fabrizio Romano confirma el segundo ‘fichaje’ del Real Madrid: Ancelotti no está contento con el nuevo jugador

ANCELOTTI NO ESTÁ CONTENTO

Según las informaciones de The Athletic, Carlo Ancelotti no estaría muy contento con la gestión del club. Y no es porque no le guste Brahim Díaz, sino porque considera que el equipo ha perdido potencial ofensivo.

El técnico italiano cree que Brahim no debería ser el reemplazo de Asensio, debido a que su sustituto habría que buscarlo en el mercado. Esta opinión ha llegado a la institución blanca y le han comunicado a Ancelotti que están manejando varias opciones para reforzar el ataque blanco.

Esto no implica que Ancelotti no quiera tener a Brahim en su plantilla, pero se conoce que el italiano cuenta con él como un media punta y no como un extremo.