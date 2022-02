$!Frenkie De Jong se sincera: Cómo se enteró de la salida de Messi, relación con Busquets y así define la comparación Xavi-Koeman

“Estoy muy contento de estar en el Barça. Desde pequeño quería estar aquí, por lo que he hecho realidad mi sueño. Pero me gustaría haber ganado más títulos en estos dos años. Esperaba más en ese sentido. Pero estoy muy feliz aquí y quiero quedarme muchos años”, aseguró.

Frenkie De Jong, jugador del FC Barcelona, dio una entrevista a The Guardian y repasó su etapa en el club y otros detalles. No es de hablar mucho con la prensa, pero se sinceró.

La salida de Messi y cómo se dio cuenta

“Pensé que no era cierto. Estaba recogiendo a mi hermano y mi padre del aeropuerto y me llegó un mensaje: “Messi se va del Barcelona”. Un poco después me llegaron más pistas de que realmente estaba pasando. De primeras, no te lo puedes creer, aunque hubiera rumores en el verano. Nunca me los tomé en serio, así que cuando pasó fue un shock. Él era el símbolo del club, cuando se marchó, fue un golpe duro para todos. Seguimos echándole de menos. Si alguien como él ya no está más en el club, las cosas son muy diferentes”.