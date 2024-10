Hansi Flick confirmó su portero titular ante Sevilla y recupera a tres figuras: “Están con nosotros”

Barcelona recibe este domingo al Sevilla por la jornada 10 de LaLiga y Hansi Flick atendió a los medios para hablar sobre el encuentro en Montjuic. El técnico alemán recupera a Fermín López , Dani Olmo y Gavi , que había estado fuera durante 11 meses por una grave lesión de rodilla. También confirmó el portero titular y no será el polaco Szczesny .

Partido

“El Sevilla es un equipo muy valiente, está en una buena dinámica. Le gusta jugar al fútbol y asegurarse la posesión del balón. Habrá que saber responderle”.

Lamine Yamal

“Vamos paso a paso. Mañana jugamos contra el Sevilla, y el once será el mejor contra el Sevilla. Puede que juegue. Es mi idea. Nos queda un día. El descanso le ha ido bien. Doy las gracias al seleccionador, nos ha ayudado. Está listo para jugar”.

Szczesny

“Estoy contento de que diga que está listo. Pero no hay motivo para cambiar el portero. Iñaki será el portero (titular). No tengo en mente alternar a los porteros. Uno nunca sabe qué pasará. Pero Iñaki jugará mañana y el miércoles. Este es el plan que tenemos, pero no sabemos qué puede pasar. Lo hace bien en los entrenamientos. Y estamos contentos de que Szczesny esté aquí y listo para jugar”.