Iniesta daría un bombazo: recibe llamada de impensado club tras abandonar el Vissel Kobe de Japón

Al mediocampista le restaba un año de contrato, pero su relevancia en el club asiático era cada vez menor y por ello tomó la decisión de buscar otro destino donde pueda tener mayor protagonismo.

“Siempre habíamos imaginado que me retiraría aquí, era el deseo de todos. Pero en ocasiones las cosas no se dan como uno imagina y los caminos se separan. Hay que decir adiós y no es nada fácil. Pero no es un adiós definitivo. Este club es mi casa y gracias a Hiroshi Mikitani (presidente) por respetar mi deseo de seguir jugando”, declaró Iniesta en su despedida.

“Quiero seguir jugando al fútbol porque así me he seguido preparando y me siento con la capacidad y con la ilusión de seguir jugando. Pero ahora, cerrando esta etapa, veremos qué opciones posibles pueden haber. Me gustaría acabar mi carrera jugando, en un campo de fútbol. Eso quiero intentar”, agregó en conferencia.