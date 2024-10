Vinicius no merece el Balón de Oro y reveló quién debe ganarlo: “Este es un premio que se manipula...”

Sobre su candidato a ganar el Balón de Oro este año, Salinas apostó por un futbolista español.

“Para mi el Balón de Oro lo debería ganar un español. Es un premio que muchas veces se manipula porque casi siempre se da a un delantero. Para mi se lo tenían que haber dado el año pasado a Rodri, que marcó en la final de la Liga de Campeones y con la selección, que ganó todo y luego se lo dieron a otro. No sé el motivo”, subrayó.

“Siempre se decía que el Balón de Oro no se lo daban a un español porque no ganaba nada. Ahora se ganan títulos y por eso pegaría un vuelco a esto. Este año si no es Rodri se lo tendrían que dar a Carvajal. Ha ganado todo, ha sido decisivo con goles y ha jugado a un nivel altísimo. Si no se lo dan ¿qué hay que hacer para ganarlo?”, concluyó.