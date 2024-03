“Él no comete errores. No es normal; Hermano... de 100 tiros libres, 98 eran gol y cuando fallaba estaba enfermo”

El jugador nacido en Berlín, Alemania tuvo un breve paso en 2019 por el elenco blaugrana y fue en ese entonces cuando fue compañero del campeón del mundo durante solamente seis meses. Sin embargo, en su corto paso quedó maravillado con el astro argentino: “Él no comete errores. No es normal”.

“Solíamos patear desde fuera del área después de los entrenamientos. Hermano... de 100, 98 eran gol. Se los digo, no es normal. A la escuadra superior ¡Bang!, contra (Marc André) Ter Stegen. Le dije en alemán ‘vamos hombre, ¿qué sucede?’, me dijo ‘no puedo’. Es el ritmo perfecto, justo en la esquina pegada al palo”, explicó el africano para la sorpresa de los partícipes del show.

Luego, continuó con una pequeña broma al respecto: “Cuando fallaba pensábamos que estaba enfermo, como si tuviera fiebre. Le decíamos, ‘¿todo bien?’”. Sin embargo, después detalló como eran los remates de Messi que no terminaban acariciando la red: “Los dos o tres tiros que fallaba, el arquero hacía una atajada increíble, no es que fallaba al objetivo. Nunca fallaba. Es increíble. No es normal”.