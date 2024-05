OFICIAL: Keylor Navas y el mensaje de despedida tras anunciar su salida del PSG; Sergio Ramos respondió

El arquero lanzó un comunicado para despedirse del equipo al cual llegó en 2019 luego de su etapa en el Real Madrid. En el Parque de Los Príncipes ganó nueve títulos.

Este fue el mensaje de Keylor: “Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”.