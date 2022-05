‘‘El Manchester United me convenció; fue una tarde muy bonita, nos pusimos de acuerdo de manera verbal’’

“Sabía de antemano que el United me quería. Y (David) Moyes estaba completamente de acuerdo. Fue una tarde muy bonita con gente muy agradable. Hablamos mucho del plan de futuro del United, que me convenció. También nos llegamos a conocer personalmente. Conocimos bastante a la familia Moyes. Hablamos de cómo vivíamos y de cómo nos imaginábamos la vida familiar”, dice Kroos en unas declaraciones recogidas por el Daily Mail.

Todo eso secedió en enero de 2014 mientras la renovación con el Bayern estaba estancada. Moyes había hablado también con Volker Struth, agente del futbolista. Todo parecía listo, hasta el 22 de abril. Ese día, David Moyes fue despedido como DT del Manchester United.

Con el United no habría ganado las tres Champions seguidas

“No soy alguien que piense en hipótesis. Sí, estuvo cerca. Estuve a punto de ir al Manchester United. Pero las cosas no salieron así. No soy de pensar ‘qué pasaría si’. Porque no hay respuestas reales a ello. Lo único que puedo decir con certeza es que probablemente no habría ganado la Champions tres veces con el Manchester United”, asegura Kroos, que cierra con un posible desembarco a Old Trafford cuando termine su relación con el Madrid el 30 de junio de 2023.

El club que eligió Paulo Dybala para jugar en la siguiente campaña

‘‘El United es un club demasiado grande para estar allí un año o dos. No es un club al que vayas para terminar tu carrera. Hay que estar allí tres o cuatro años y tanto el jugador como el club deben tener una idea clara”, sentenció.