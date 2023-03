Lionel Scaloni: “Ahora que somos campeones del mundo todos van a ponernos las cosas difíciles”

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, vivió una auténtica fiesta en el partido de recibimiento de su país tras coronarse campeones del mundo en diciembre de 2022.

El técnico gritó, bailó, cantó y sufrió antes, durante y después en el triunfo 2-0 de la Albiceleste contra una Panamá que se mostró aguerrida en el partido.

Tras el pitazo final del duelo, Scaloni atendió a los medios de prensa que estaban presentes en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

“Es increíble poder brindarle a la gente esto. Poder brindarles la posibilidad de festejar en casa es algo único. Yo no sé cuándo se volverá a repetir algo así. Ver a la gente así de unida, no me entra en el cuerpo el agradecimiento”, comentó el técnico de la Selección de Argentina.