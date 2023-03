¿Fue por su edad? Luis de la Fuente, entrenador de España, aclara la polémica con Sergio Ramos y le tira un dardo

“Responderé por dejar zanjado el tema: era una conversación privada, tengo por costumbre no airear las conversaciones privadas. Es un proyecto nuevo, por un grupo nuevo y apuesto por ellos. No hay nada más. Llamo a jugadores que nos dan los mejores registros, la mejor versatilidad, todas las posibilidades... estamos contentísimos con los centrales”.

Cansado del asunto, el técnico de 61 años quiso zanjar el tema y, de paso, le lanzó un ‘dardo’ al defensor, asegurando que él no iba a airear conversaciones privadas como sí lo hizo Ramos en su comunicado.

“Nunca he hablado de un tema de edad. El que lo haya dicho no dice la verdad. Y segundo el que expone que se despide de la selección por una carta es Sergio Ramos. Es que si vamos a hablar toda de este tema toda la rueda de prensa, yo creo que los aficionados quieren saber de los otros jugadores. ¿Quién es el máximo responsable ahora? Yo, pues la decisión de Ramos es mía”

¿Está cerrada la puerta para Ramos?

“No es abrir ni cerrar las puertas. Yo confío en una serie de jugadores. ¿Está Ramos en la lista? Pues será que confío más en estos jugadores. El criterio que va a dominar las decisiones es mi criterio. El tema de Ramos... no tengo que hablar. Yo hablé con él lo que tenía que hablar. España está mucho más interesada en conocer a estos 26 jugadores, hablar de lo demás... No tenemos que seguir hablando de ello. La decisión de que no venga, soy yo”.

La convocatoria

“Es una lista con la que me siento muy tranquilo. La seguridad que me da el talento y la calidad de este grupo. Intocables no va a haber nadie porque tenemos muchísima competencia. Vendrán los que, en cada momento, creamos que están mejor”.