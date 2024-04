Luis Suárez confiesa el equipo mexicano que lo quiso fichar y lo que representa jugar la Concachampions

De acuerdo con el charrúa, Miami debe demostrar que es un equipo valioso por el nivel futbolístico y no solo por los nombres de talla mundial que juegan en el equipo.

“Estos son los partidos que a uno le gusta jugar, que el equipo tiene que demostrar para qué está. Es un partido clave mañana. No nos vale solo con tener nombres de jugadores. Hay que demostrarlo dentro de la cancha”.

Y agregó: “Nuestra actitud va a ser de demostrarlo en 180 minutos contra un rival tan poderoso como es Monterrey, que tiene jugadores de grandísima calidad, es un lindo desafío para nosotros y para ver para qué está el Inter en esta temporada”.

Previo a su cotejo ante Rayados de Monterrey en Concachampions, el delantero uruguayo, Luis Suárez, confesó que un club de México sí buscó hacerse de sus servicios el año pasado.

Cruz Azul fue el equipo de la Liga MX que mostró interés por el atacante, sin embargo, las negociaciones no avanzaron y Suárez decidió llegar a Inter Miami para reencontrarse con sus amistades como Messi, Jordi Alba y Busquets.

“Este año no me quiso ningún equipo mexicano, el año pasado sí, pero la ilusión de volver a juntarme con compañeros y venir a un club que el año pasado ganó su primer título, hacerlo crecer, ganar títulos, eso es lo que me dio ganas de venir, disfrutar un futbol que para mí era nuevo y lo estoy disfrutando, lo que falta es concretarlo con ganar cosas“, explicó.

El delantero de las Garzas vivirá su duelo ante un equipo mexicano esta semana cuando se mida ante Rayados en los Cuartos de Final de la Concachampions.