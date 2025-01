Martín Anselmi no se queda callado y explota contra el Cruz Azul: “Me difamaron y ensuciaron mi nombre en los medios”

“Me hicieron un promesa en la que me dejaría salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del club de fútbol Oporto -explicó-. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación”.

Anselmi subrayó que tanto su cuerpo técnico como él lo han dado “todo” por equipo mexicano hasta el último día: “Por eso, nada de lo que se ha dicho estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo saben mejor que yo”, afirmó.

“Tomé una decisión, la cual consideré la mejor para mí y mi crecimiento profesional, la asumo y me hago cargo, fui yo quien la tomó, pero la hice de frente con total transparencia ante el club y hacia sus dirigentes, sin vueltas”, remarcó el técnico argentino, de 39 años, y que llegó al Cruz Azul en enero pasado.

Aseguró que solicitó a su ya exequipo celebrar una rueda de prensa para despedirse de los hinchas en México, que no le fue concedida.