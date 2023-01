Las confesiones de Messi tras ganar el Mundial de Qatar: “La Copa me llamaba y me decía: ya está, vení agárrame que ahora sí podés’’

“Había gente que deseaba que Argentina fuera campeona para verme campeón a mí, desde antes que empiece el Mundial, fue algo inexplicable porque no recuerdo algo así, esa energía hizo que al final se nos diera”.

“Desde ese día cambió todo, por suerte ya se dio lo que tanto soñamos, lo que deseaba durante toda mi carrera, y llegó sobre el final. Es pesadita la Copa, aunque hubo un quilombo tremendo, con otra Copa, pero no me importaba nada. Lo comentaba con los chicos, todo lo que imaginaba así fue, lo que fue con la gente, esas sensaciones de mi familia... Increíble, inimaginable”.

Leo Messi concedió su primera entrevista como campeón del mundo. El capitán de la selección argentina atendió al medio radial UrbanaPlay y habló sobre todo lo que vivió en Qatar. Se refirió a su polémico festejo contra Países Bajos , el sufrimiento en la tanda de penales ante Francia en la final del Mundial y asegura que no volvió a ver ese partido.

“Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, estás ido, no poder creer que al final lo conseguimos y es muy difícil de explicar lo que se siente. Se terminó, se dio, conseguí todo con la selección, en mi carrera, en lo individual, era cerrar mi carrera de una manera única”.

“La noche anterior a la final dormí muy bien. En el Mundial estuve relajado, tenía una tranquilidad muy grande. No tuve la ansiedad de querer que llegara el partido, lo supe manejar. Después de tanto sufrimiento, cuando sufría con la selección, muchas decepciones, con finales perdidas, siempre cerca y que nunca se dé. Había recibido muchas críticas de todos los colores y yo sé que mi familia sufría más que yo. Siempre me demostraban que estaba entero. Se dijeron muchas cosas sobre mi persona, fuera del fútbol y eso me molestaba”.

El sufrimiento en la tanda de penales

“En realidad no me acuerdo bien, pero creo que le hablaba a Cachete (Gonzalo Montiel) que iba a patear, que lo meta, que no nos haga sufrir más. Creo que iba por ahí. Pedirle a Dios, como fue durante toda mi vida siempre en todo”

Le diste un beso a la Copa antes de recibirla

“La vi ahí y la Copa me llamaba. Me decía: ‘Ya está, vení agárrame que ahora si la podes tocar’. Ya podía hacer todo eso. Aparte que vi que brillaba, sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé”.

No vio la final después

“No volví a ver la final, vi los videos, resúmenes, jugadas, muchos festejos de la gente, cuando somos campeones, pero la final en sí no la volví a ver”.

La polémica celebración ante Países Bajos

“Lo del Topo Gigio salió en el momento. Sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo que declaró (Van Gaal). Cuando termina todo eso, no me gusta lo que hice, el ‘Anda pa allá’, pero son momentos de mucha tensión y nerviosismo, y pasa todo muy rápido, no te da para pensar en nada”.