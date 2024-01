OFICIAL: La rotunda postura de Mikel Arteta para ser próximo técnico del Barcelona ¿Dejará al Arsenal?

Mikel tiene contrato hasta 2025 con el Arsenal y negó cualquiere vínculo con Barcelona: “Yo no lo podía creer” , dijo sobre las noticias que circulan.

Arteta mostró su rotunda postura acerca de los rumores: “No, son noticias totalmente falsas. Lo que leíste ayer, no sé de dónde viene. Es totalmente falso. Estoy realmente molesto por esto”, aseguró.

En la sala de prensa había una pregunta obligada sobre su futuro, ya que su nombre ha sido vinculado al Barcelona luego de que Xavi anunciara que no seguirá al mando.

No sé de dónde viene. Creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de cosas personales, especialmente en eso. Estoy en el lugar correcto”.

Además se le consultó por una posible renovación: “Tengo una relación fuerte con la junta directiva. Las cosas surgen de forma natural. Siempre lo hemos hecho así y lo hemos hecho muy bien”.

Y profundizó en su enfado: “En primer lugar, soy muy cauteloso cuando hablo públicamente de mis cosas personales. En segundo lugar, porque no creo que nadie merezca escuchar noticias como esa. Siempre he dicho todo lo contrario. Por eso me siento molesto”.