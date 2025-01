Asimismo, Gündogan quedó impactado con el talento de Pau Cubarsí cuando empezó a jugar en el primer equipo.

“Antes de debutar con Cubarsí lo vi entrenar y sabía que tenía mucho talento. Me sorprendió, pensé que tenía 20 o 21 años. El ayudante de Xavi me dijo que tenía 17 y me quedé en shock”, afirmó.

También contó una anécdota, como la ausencia de Lamine durante unos minutos en un partido de la Champions League.

“La temporada pasada, contra el Oporto, hubo un momento del partido en el que nos sentimos acorralados. Parecía que teníamos un hombre menos en el campo. Más tarde me di cuenta de que realmente era así. Lamine había ido al baño durante el partido y el cuerpo técnico no lo sustituyó”.