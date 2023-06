La rotunda decisión de Pep Guardiola con su futuro luego de ganar la Champions League con el Manchester City

Antes de ser entrenador del equipo inglés, Guardiola estuvo en Barcelona y Bayern Múnich, ahora tiene un sueño y es poder dirigir en la liga italiana, pero será hasta después de 2025.

A principio del 2023, Guardiola había dejado una fuerte postura sobre su contrato: “En el momento en que sienta que algo anda mal, renunciaré o no renovaré mi contrato. No me quedaré como Ferguson o Wenger. El contrato es sólo un pedazo de papel. Extendí mi compromiso con el club porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo. Al final, todo se trata del resultado. Si nos cansamos el uno del otro, no me voy a quedar hasta el final del contrato. No se trata de los logros después de seis o siete años, sino de ver que estás a gusto aquí. Es difícil encontrar lo que tengo aquí como entrenador”.