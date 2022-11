Le metió dos caños a Milan: los últimos toques de Piqué en el Camp Nou con sus hijos

Una vez finalizado el encuentro, con el triunfo que coloca a los azulgranas como líderes provisionales del certamen, Gerard dio un pequeño discurso en el que no pudo contener las lágrimas.

‘‘En la vida cuando te haces grande y a veces querer es dejar marchar. De tanto amor y pasión entre el Barcelona y yo, creo que era el momento de dejarnos un espacio. Y estoy convencido de que un futuro volveré a estar aquí. Esto no es una despedida. Ya me fui con 17 años y volví. Creo que es un momento que precisaba también un espacio. Decirles que mi abuelo me hizo socio cuando nací. Nací aquí y moriré aquí’’, fueron las palabras del central para todos los presentes.

Seguidamente, Piqué dio sus últimos toques en el césped del Camp Nou acompañado de Milan y Sasha. Las imágenes se viralizaron en cuestión de segundos a través de las redes sociales.

En los videos se puede ver que el zaguero disfruta de sus últimos segundos en el campo y se divirtió haciéndole dos caños a su hijo mayor. Los aficionados que aún no se habían ido disfrutaron de ese momento único.