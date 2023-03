¡Real Madrid los dejó escapar! El día que Messi y Sergio Busquets pudieron vestir de blanco: “Leo estaba sentado en mi coche”

Un ex reclutador del Real Madrid en Catalunya, Manolo Romero, reveló que los jugadores históricos, Leo Messi y Busquets, estuvieron cerca de ficha con el club merengue cuando estaban en periodo de formación.

“Un representante ofreció a Messi al Real Madrid. Leo estaba sentado en mi coche. Horacio Gaggioli, que entonces llevaba a un Messi juvenil, estábamos viendo un partido en el campo del Premiá. Gaggioli nos dijo que el padre de Leo ‘está muy molesto porque cree que no le van a dar la oportunidad... ¿Nos llevarías para Madrid?’, No me lo digas dos veces, que ahora mismo llamo a los jefes”, recordó Manolo.

“Y llamé a los jefes. Por eso estuvo Leo en mi coche, cuando estuvieron hablando en mi coche con los ‘jefes’ del Madrid. Horacio dijo ‘¿oye y lo de Figo?’ Eso fue un tema electoral, pero ya sabes que Madrid y Barça se ladran pero no se muerden”, mencionó Romero a SER Catalunya.