“Real Madrid no te soporta más, quieren a Kylian Mbappé; Vinicius vete al psicólogo a arreglarte el cerebro”

Sin embargo, los problemas que tiene en el club español abarcan distintos ámbitos y motivos, que cada vez incomodan más a los directivos.

La gota que derramó el vaso fue una entrevista que dio a CNN donde prácticamente solicitó que a España le quiten la organización del Mundial 2030 por ser un país racista.

Muchos ya informan que a Real Madrid no le gusta esto y que en el club se plantean vender a Vinicius por más de 150 millones de euros. Ante este contexto, el periodista Albert Lesán, del medio 8TVCat, en su programa Rondeando ha destruido al brasileño.

“Que me denuncie Vinicius. Él no puede decir que España no tiene que celebrar el Mundial porque hay un montón de puestos de trabajo, de entrada, que caerían. A Vinicius le da igual porque está forrado (millonario). A lo mejor lo que quieres es que te echen del Real Madrid e irte a ganar petrodólares, a lo mejor estás buscando eso porque no soportas que haya uno mejor que tú”, comenzó lanzando Lesán.