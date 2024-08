Liverpool y Arsenal ya luchan por la Premier: estos fueron los resultados de la jornada 1 de la Liga de Inglaterra

En horas muy tempranas (5:00 a.m), el Liverpool se estrenó en la Premier League con importante victoria de 0-2 ante el recién ascendido Ipswich Town.

Este fue el primer partido oficial en el que Liverpool no cuenta con su leyenda Jürgen Klopp, quien seguramente estuvo pendiente del debut de la ‘era Arne Slot’ con un grupo totalmente igual al de la temporada pasada.

Y es que los Reds nos hicieron fichajes (fue el único club de la Premier League sin caras nuevas) pero con el mismo reto de temporadas pasadas: acabar con la hegemonía del Manchester City, que acumula cuatro títulos consecutivos y seis de los últimos siete disputados.