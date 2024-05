Rodrygo señaló al club que supera a Real Madrid: “Siendo sincero, ellos son mejores, es el mejor equipo del mundo”

Rodrygo Goes concedió una extensa entrevista a GQ para hablar sobre la final de Champions que disputará el Real Madrid este sábado en Wembley contra Borussia Dortmund . El atacante brasileño reafirma que no tiene intenciones de abandonar el club y admite que Manchester City es actulamente el mejor club de todos por su forma e de jugar.

“Sin duda ha sido el mejor momento de mi carrera hasta ahora. El día más feliz también (cuando eliminaron al City con sus goles). Creo que para muchos madridistas también. Siempre digo que no sé explicar lo que pasó, no tengo ninguna explicación”.

“Él es el que sabe gestionar el vestuario y lo que pasa en el campo. Es el número uno en eso. Creo que ha sacado lo mejor de mí. Siempre me intenta ayudar, habla conmigo, me dice lo que tengo que mejorar. Y eso me viene muy bien. Desde que llegó, creo que soy otro jugador”.

“Estamos todos muy tristes en el vestuario. Tristes porque va a dejar el fútbol y no lo vamos a ver jugar más. Es una noticia triste, pero también alegre, por todo lo que hemos disfrutado con él. Yo todavía más, porque he jugado con él y hemos ganado una Champions juntos”.

“Estamos todos muy conectados. Hay una buena mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes. Y los jóvenes aprendemos mucho de los que llevan aquí muchos años y quieren seguir ganando. Desde que empezó la temporada se nota que somos un equipo muy unido y peleamos por un mismo objetivo. No hay egos, no hay nada de eso”.

“Cuando entré en el vestuario por primera vez pensé que me encontraría a los jugadores, pero no. La primera persona que vi fue a Zidane, y me llevé un gran susto. Recuerdo que temblaba un poco al saludarlo”.

Su familia

“Mi padre me ha ayudado mucho. Porque sabemos que hoy en día no se puede confiar en mucha gente de fuera, y por ello tener a mi padre cuidando de mi carrera era lo mejor para mí. Él ya lo hacía desde que empecé, pero como jugaba también, no podía estar siempre cerca de mí. Cuando crecí y empecé a jugar en serio, se dio cuenta de que tenía que estar más cerca, de que me tenía que acompañar en todo. Y por eso dejó de jugar”.

¿Qué le aconseja su padre?

“El mejor consejo que me ha dado mi padre es que mantenga los pies en el suelo. Y eso me viene muy bien, no solo para mi carrera, sino para toda mi vida. Da igual lo que pase, siempre hay que estar con los pies en el suelo”.