La Roma de Mourinho firma una paliza histórica en la Serie A: ¡Lukaku y Dybala se divirtieron!

“Hemos jugado muy bien esta noche, queríamos ganar, es una misión cumplida con mucha serenidad. Fue una buena noche para todo el mundo; Lukaku está bien que marcara, pero esto no es importante para mí. Lo más importante es que le de otra dimensión al equipo”, dijo Mourinho.

“Pero atención, todavía tenemos trabajo por hacer, ahora yo no me he convertido en genial y el equipo por haber logrado esta victoria”, añadió el veterano preparador portugués.

En los otros partidos disputados este domingo, la Fiorentina derrotó 3-2 al Atalanta, mientras que el Lecce sacó un punto en Monza (1-1) para mantenerse cuarto, a cuatro del líder Inter, que venció 5-1 al Milan el sábado en un ‘derbi de la Madonnina’ extrañamente desequilibrado.

La cuarta jornada del campeonato italiano finaliza el lunes con dos partidos: la Salernitana recibe al Torino y el Hellas Verona al Bolonia.