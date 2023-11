La sorpresiva respuesta de Sofi Martínez sobre si enamoró a Messi en el Balón de Oro y lo que dijo sobre Antonela Roccuzzo

Esto ha generado cientos de comentarios, pero Sofi salió a dar su propia versión de todo lo que está sucediendo y lo hizo en unas declaraciones con la Revista Pronto.

Martínez comenzó contado que desde el Mundial de Qatar 2022 se marcó un antes y un después con Messi: “Sí, sin dudas. Creo que el Mundial fue un punto de inflexión. No hay nada más masivo que un Mundial, sobre todo un Mundial como lo fue el de Qatar, que Argentina fue campeona y que fue para todos una revolución tan grande y de repente, haber estado ahí, estado cerca de los protagonistas por la posibilidad que me dio la Televisión Pública, me cambió la vida”.

Esto dijo Sofi sobre la sugerente mirada de Lionel Messi en la gala del Balón de Oro ¿Lo enamoró?