Técnico del Espanyol atiza contra el Barcelona tras perder el derbi: "el tema del teatro lo llevan bastante bien"

Fiel a su estilo, Manolo González habló sin tapujos después del derbi que coronó campeón liguero al Barcelona. El técnico del RCD Espanyol dijo estar “muy orgulloso” de los suyos y mostró su malestar por la acción que supuso la expulsión de Leandro Cabrera. "Le he dicho a Lamine que dejase de tirarse y de provocar", lanzó el lucense en rueda de prensa.

Una derrota injusta

“No, no es justa en ningún aspecto. Tienes dos mano a mano más la de Roberto en la segunda parte, que no es fuera de juego. Son partidos que no puedes perdonar y cuando perdonas, lo pagas. El equipo ha competido bien hasta el final, muy orgulloso”.

Posible sanción a Cabrera

“Lo lógico sería que fuera un partido. La situación de la expulsión es un golpe que para caerte al suelo así... Lo tienes que hacer bien. Al otro lado de la Diagonal el tema del teatro lo llevan bastante bien. Les soplas y se caen rápido. Nos estamos cargando el fútbol. No es una acción para hacer daño a nadie ni de expulsión”.

Sigue la lucha por la salvación“El equipo está jodido por perder, ha dado la cara siempre. El partido no es para perder, pero los detalles cuentan mucho y se ha decidido por una acción de calidad del rival”.

Conversación con Lamine Yamal

“Le he dicho que se ha tirado, nada más. Que dejase de tirarse y de provocar. En cuanto a la celebración final, creo que el míster del Barça ha sido un señor. Ha cogido a los jugadores y los ha metido dentro. Creo que es lo más normal y lo más sensato. No tienes que provocar a nadie ni calentar a nadie, felicitar al míster del Barça por tener sentido común”.

Atropello masivo en la previa

“Espero que no haya ningún herido de gravedad. Nos han dicho los Mossos que en principio no había ningún muerto ni una gravedad muy extrema en ninguna persona. Por eso el partido se ha jugado”.

La acción de Cabrera y Lamine

"Creo que lo ha exagerado el jugador del Barça. Y sin más. Para caerte al suelo y marearte no es. Habrá que traer Biodramina".