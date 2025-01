Vasco Aguirre dispara contra sus jugadores tras la derrota de México ante River: “fue mi decisión, pero no les alcanza”

Javier Aguirre salió a conferencia de prensa y nadie se esperó que disparara contra los jugadores, el Tri no mostró su mejor versión a pesar de que River Plate está en plena pretemporada.

Eso sí, algunos futbolistas se salvan, pero no son muchos: “Hay 3 o 4 que realmente sí merecen una oportunidad en las siguientes ocasiones. Es difícil darte nombres para no afectar a los chicos ni para bien ni para mal. Creo que hay gente valiosa. Fuera del terreno de juego hubo un comportamiento ejemplar y se los agradecí, defendieron dignamente la camiseta nacional”.

Y agregó: “Las conclusiones las saco en función a lo que viene. Igual estoy contentísimo con la gira, aunque me hubiera gustado pelear un poquito más este partido”.

“El fútbol no te perdona, es ley de vida. Hay que estar ahí y permanentemente mejorar; y hoy vimos que a algunos no les alcanza. Es la verdad, pero bueno, es decisión mía haberlos traído , jugar con ellos y de esa manera“, sentenció el DT sin filtro.

“Créame que sí irá alguno de aquí a la Nations League, porque dieron la cara. Se pudieron haber equivocado, pero la personalidad no se muestra sólo gritando, dando patadas, puñetazos, animando o desanimando al compañero. Creo que hay gente valiosa”, resaltó el DT.

El “Vasco” destacó que el microciclo que cumplió en este mes de enero lo dejó con: “una sensación de que valió la pena la gira, no por la victoria ni por la derrota, hay que lograr un equilibrio que yo decía; me viene bien para sacar conclusiones, me viene bien para el futuro, se cumplió el objetivo de la gira”.

A México, luego de esto, se le viene enfrentar a Canadá por las semifinales de la Nations League de Concacaf el 20 de marzo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.