¿Cómo estaría la Liga Española sin el VAR? Las pruebas que muestran que Real Madrid iría líder y Barcelona con siete puntos menos

En España hablan de que el VAR sigue dejando dudas y que sin esta herramienta al Real Madrid le iría mejor. Así lo demuestran los datos que da a conocer Diario AS .

-No influyeron (2): Un error de identidad (amarilla mostrada a Arthur que se había mostrado equivocadamente antes a Suárez) y mediacorreción a Gil Manzano (el VAR confirmó que el gol de Paulista debía ser anulado por falta previa, pero esta se produjo antes de que se pusiese en juego el córner, por lo que desde el VOR indicaron que se debía repetir el saque de esquina y no sacar la falta como había indicado el trencilla).

-No influyeron (1): Sánchez Martínez tuvo un error de identidad. Sacó una amarilla a Valverde y desde el VOR le avisaron de que la falta era de Jovic.

Con lo que demuestran es que si el VAR no hubiese existido, el Real Madrid sería el líder de la Liga Española, no como actualmente que está a 12 y casi sin posibilidades de ganar la competición.

“Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a hacerlo lo mejor posible. No vamos a entrar en que por poco es fuera de juego o no. Si el otro día se consideró que era fuera de juego es porque era así y tenemos que acatar la decisión. No vamos a dudar del sistema en ningún momento”, aseguró Carvajal cuando fue preguntado por el VAR.