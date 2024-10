Benzema revela el estado de ánimo de Vinicius tras perder el Balón de Oro y envía dardo a Rodri: “no hace cosas que...”

“El Gato” sabe lo que es ganar este premio y esperaba como muchos que Vinicius fuera el ganador del 2024, pero no fue así. Algo que no lo dejó tan contento y revela cómo está Vini tras intercambiar algunos mensajes.

“Vi lo de Vinicius...No quiero hablar de France Football o Francia. Como he dicho hace tiempo, y no sólo de este año. El año pasado también y cuando estaba yo en el Real Madrid también. Vinicius es un jugador que siempre ha hecho mucho esfuerzo y no es sólo meter goles”, comenzó diciendo a Edu Aguirre.

“Ojalá que esté fuerte de cabeza. Ayer estuve hablando con Vinicius y está fuerte para trabajar y un día va a tener el Balón de Oro”, agregó.

“Estuve hablando con él ayer (lunes); “¿estaba triste?”, sí, estaba triste. Es normal, porque es un poco complicado cuando todo el mundo te ve ganando el Balón de Oro y al final un día antes u horas antes te dicen que no lo vas a ganar. Es muy complicado”, aseguró sobre el estado de ánimo del brasileño.

Benzema envió un dardo a Rodri, asegurando que sí es un buen jugador de fútbol, pero que no hace las cosas de Vinicius en un terreno de juego.