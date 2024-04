¡Vive la pasión del futbol con el Football Leaderboard y gana un viaje a Madrid!

Desde tu cuenta de Betway, solicita la promoción. Si aun no la tienes, no esperes más para crearla, es muy sencillo y tiene muchos beneficios. Una vez inscrito, deberás realizar una apuesta válida desde “Crea Tu Apuesta” o “Combinadas”. El momio ganador de la apuesta es el que te dará lo puntos que se visualizarán en tu Leaderboard.

¿Dónde se ganan los puntos?

Una apuesta confirmada tiene un momio dispuesto desde el inicio, que es el que se toma para la participación de la promoción. Los puntos serán de acuerdo a la cantidad del momio ganador. Mientras más combinaciones en eventos distintos con apuestas tengas, mejores posibilidades de ganar puntos para el Leaderboard. Si participas en un mismo evento con múltiples apuestas, ten en cuenta que sólo las primeras cinco serán válidas para la promoción.

Para monitorear tu progresión, entra a Promociones, donde encontrarás tu tabla Leaderboard, misma que se actualiza después de 5 minutos de la confirmación de tu apuesta.

Aquí un ejemplo de la manera en que se suman los puntos por participación.

*En caso de empate entre varios usuarios, quien tenga los momios ganadores más altos en su apuesta será quien reciba los puntos en su Leaderboard.

Reclamación y entrega de premios

La promoción termina el 28 de abril, y 24 horas después se dará a conocer la lista de los ganadores, momento mismo en el que se podrán reclamar todos los premios.

Es importante que hayas leído y aceptado los términos y condiciones generales y de los premios para que puedas ser acreedor a la reclamación. A continuación, los principales puntos a tomar en cuenta.

Términos de Viaje a Madrid para jugar en la cancha del “Cívitas Metropolitano”

El viaje es a Madrid, España, e incluye una experiencia VIP con su entrada para el juego del Atlético de Madrid vs Real Club Celta de Vigo del 12/05/24, con el transporte incluido. Además, un pase al “Cívitas Metropolitano” para jugar un partido de futbol con hidratación y alimentos incluidos el 13/05/24. El hospedaje con transporte y desayunos es parte del premio.

El participante que resulte ganador debe contar con pasaporte del país de nacimiento y ser ciudadano de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Guyana. Promoción para mayores de 18 años.

En caso de que el ganador sea de Bolivia, Republica Dominicana, Ecuador o Guyana será necesario contar con visado a España con una vigencia de al menos 8 meses de ser tramitado. El pasaporte debe tener una validez mínima de 8 meses después de la fecha de regreso. El ganador tendrá que presentar la documentación correspondiente vía medios electrónicos 24 horas exactas una vez contactado por el equipo de Betway, de lo contrario, no podrá hacerse acreedor del premio.

La fecha de salida es el 09/05/24 y la fecha de retorno es el 14/05/24.

El premio para el ganador consta de billetes de avión de ida y vuelta, en economy class, con las tasas e impuestos incluidos, el transporte terrestre aeropuerto/hotel-hotel/aeropuerto, con sus tasas, impuestos y propinas incluidas. La estancia en hotel de 4 estrella por 5 días y 4 noches con desayuno en Madrid, España. Las tasas e impuestos están incluidos. No incluye propinas. La entrada VIP para el partido Atlético de Madrid vs Real Club Celta de Vigo. Transporte terrestre hotel/estadio – estadio/hotel con tasas, impuestos y propina incluidos. No es transferible, reembolsable ni canjeable, y tampoco se puede modificar una vez emitidos los boletos de avión en ninguna forma.

No hay más pretextos para participar en Football Leaderboard si eres un verdadero aficionado al deporte más seguido del mundo. Entra ya y participa por uno de los increíbles premios que Betway ha traído para Latinoamérica.