La contundente respuesta de Xavi cuando comparan a Gavi con Casemiro por su rudeza: “Con el Barça se pasa de la raya”

CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA

El partido

”Es clave, decisivo. Jugamos delante de nuestra afición, que los necesitamos. A ver si el campo está como el otro día, con unas 80.000 personas. Es un partidazo. Espero ver un gran partido. Son un señor equipo, tanto en defensa como en ataque. Visualizo un partidazo, lo veremos mañana. Será muy interesante”.

Iñaki Peña

”Mañana decidiremos. No me gusta dar pistas en los entrenamientos. No lo saben todavía los jugadores y no lo sabrán hasta una hora y media, dos, antes del encuentro”.

Gil Manzano

”No nos condiciona. Intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Ellos están contentos cuando no hay polémica y no pasa nada. No hay problema y por parte de Lewandowski, tampoco. Esto es lo que podemos controlar nosotros”.

Busquets - Zubimendi

”Son diferentes. Zubi es más físico, más rápidos. Zubi es mejor técnicamente. Hablamos de un señor equipo con un pedazo de centro del campo”.

Planteamiento del rival abierto

”Depende de cómo estemos nosotros también. El día de la Supercopa nos sale todo y estamos perfectos. El otro día no estamos finos. Depende del momento del equipo. No todos los días estás tan diferencial, tan lúcido. Hay que sacar los partidos también de esa manera. Ser competitivo también en esa manera”.

Descartan fichajes

”En principio, poco movimiento. Ya dije que auguraba un mercado tranquilo en cuanto incorporaciones. Estoy tranquilo y contento con el equipo. Sin descartar nada”.

La Real, se parece

”Sí, la propuesta de Imanol es excelente. Es un entrenador contrastado. Ha hecho historia con la Real. Un ejemplo de cómo hacer las cosas, de trabajo, de línea defensiva. Me gustan muchas cosas de la Real Sociedad y es gran mérito de Imanol”.

Lewandowski

”Siempre les digo que se olviden del árbitro. Son situaciones que no controlamos. De árbitro hago yo en los entrenamientos, imagínate. No podemos controlar eso. Sí nuestro juego y nuestro estado de ánimo. Estamos en un momento positivo. Por esta designación arbitral no nos va a cambiar nada”.

¿Qué hay que hacer bien?

”Tener la pelota. Ellos están muy a gusto cuando la tienen. Tenemos que ser muy dominadores del juego con pelota. Presionarles bien cuando no. Ellos están muy cómodos con ella y son agresivos en la pérdida. Se parecen mucho a lo que nosotros queremos hacer”.

La brusquedad de Gavi

”Me parece una tontería. Hay un árbitro que decide. Él le pone pasión y coraje. Que Gavi esté tranquilo. Considero que le hacen muchas faltas y le pitan pocas. Eso que es, de los creadores del Villarato y del dopping, ¿no?”

El momento

”Creo que es muy bueno. Tenemos que exigirnos más e ir a por más”.

Eliminación del femenino en los despachos

”Hay unas leyes y se trata de un error nuestro. Nos eliminan por un error nuestro y hay que aceptarlo. Esto es así. Es una ley y decide la ley”.

Gavi - Casemiro

”Me parece que cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça, se pasa de la raya. Entonces es un ejemplo de garra y de coraje. Y cuando está en el Barça, no. Y si gana, gusta menos. Le digo a Gavi que esté tranquilo. Que no frene y le ponga la misma pasión y el mismo coraje. Que no frene porque no tiene techo”.