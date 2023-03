Xavi le responde a Ancelotti: “Me sorprenden sus palabas, si hoy se habla del VAR es de traca; el fuera de juego es claro”

Fueron superiores

“Creo que una de las claves ha sido que hemos minimizado las pérdidas. No hemos regalado las transiciones. Hemos sido responsables, hemos dominado en muchas fases. El Real Madrid es poderoso. En la segunda, hemos sufrido. Pero hemos de estar muy satisfechos. Hemos sido mejores. El otro día nos dominaron, hoy, nosotros”.

12 Puntos

“No es definitivo. No nos sentimos campeones. Es un paso adelante y estoy muy contento por los jugadores. Hay un ambiente extraordinario. Se valora poco lo que hacen. Están haciendo una liga extraordinaria. Son jugadores que sufren y estoy muy orgulloso de cómo juegan, cómo les va la vida en cada pelota... hay que valorarlo”.

Las declaraciones de Ancelotti

“El fuera de juego es claro. Me sorprenden las palabras de Ancelotti. Es científico. No hay más debate. Los últimos minutos los he vivido feliz. Creo que hemos sido mejores y el resultado es justo. El 0-1 ya era injusto. El equipo se ha vaciado y eso me llena de orgullo”.