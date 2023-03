Alberth Elis llega en silencio a Honduras tras quedar fuera del juego ante Canadá por Nations League

Luego del tremendo revés que sufrió Alberth Elis al confirmarse que no estará con la Selección Nacional de Honduras para el juego ante Canadá por la Liga de Naciones de Concacaf, el atacante llegó a tierras catrachas.

La Fenafuth informaba este viernes en horas de la mañana que la ‘Panterita’ no será parte de la delegación que enfrentará a los de la Hoja de Maple el martes en busca de la clasificación a la Final Four (semifinales del torneo) debido a que extravió Green Card.

Al no presentar este documento y no haber realizado los procedimientos para su visa canadiense, el ariete del Brest de Francia no tiene acceso al país norteamericano.