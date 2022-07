Dani Turcios pide cambios en Fenafuth y habla de las distracciones de la nueva generación de futbolistas

Luego de la clasificación de Honduras al Mundial de Indonesia y dejar en el camino el boleto a los Juegos Olímpicos de París, Danilo Turcios, uno de los experimentados exjugadores de Honduras y ahora con un proceso como entrenador de fútbol, hace un balance de lo que está pasando en el fútbol nacional. Turcios fue parte del segmento “La Parrilla con Miller Lite”, nueva sección que se estrenó en DIEZ TV y se transmite por la pantallas de GO TV, donde habló abiertamente de lo que considera errores en los diferentes procesos en las selecciones mejores. “Es un dilema porque estos jovencitos son una potencia en esa categoría a nivel de la región y porque no se continúa estos mismos grupos mundialistas, pero son pocos los que llegan a la cúspide como Alberth Elis. Algo estamos dejando de hacer”. Uno de los puntos que recalcó y fue muy directo con la nueva juventud, es el abuso en la redes sociales, un tema que los saca de su verdadero objetivo. “Se está dando el fenómeno y todo mundo encausa la pasión del futbolista a su trabajo. Las distracciones de las redes sociales, esta nueva generación no es que no sean amante el fútbol, pero no lo vive como antes”.

Y explica las desventajas que se tenían antes. “Yo no tuve un técnico que me dijera pégale así a la pelota, Vargas me dijo vas a jugar y jugué”. El exjugador considera que la situación se ha complicado y si no se lograr tomar un rumbo distinto, la situación se complicará. “Si seguimos haciendo los mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados”. PIDE UN CAMBIO EN LOS DIRECTIVOS