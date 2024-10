David Suazo sobre sus consejos a Luis Palma, la sorpresa que se llevará México y define el favorito entre Olimpia-Motagua

David Suazo, uno de los ex futbolistas experimentados en el campo nacional e internacional, aprovechó la previa de este duelo entre catrachos y aztecas para analizar el compromiso.

La previa del duelo Honduras vs México se vive con mucha intensidad, donde no se quiere dejar escapar ningún detalle dentro y fuera del terreno de juego del estadio Morazán .

“Él está comprometido y pasa por la reunión que tuvo con el profe Rueda, el seguramente está trabajando y lo sentí comprometido, con ganas de salir de la situación que tiene. Le dije que no sería fácil salir de ellos, pero dependerá sacrificio y de cómo se comprometa”.

Luis Palma no estuvo presente en la última fecha FIFA, donde Honduras enfrentó a Guayana Francesa y Jamaica, pero podría estar listo para este desafío ante México, así lo confiesa el “Rey”.

Y añade: “De lo poco de hablamos, él dice que cuando el profe lo requiera está al mil, está de más decirlo, él es un compatriota más. Le dije que lo bueno que hizo el torneo pasado, no es otro jugador el que tenemos ahorita, él sabe que es un optimo jugador y la selección no se puede evitar de un jugador como él”.

Pero también deja claro: “Sé lo difícil que es jugar en el Morazán y sé que ellos (México) se va llevar una gran sorpresa en el Morazán porque la afición es un punto, luego los jugadores saben lo que se está jugando”.

David Suazo confiesa que siempre ha estado a disposición de los seleccionados. “Con los muchachos tengo comunicación y tengo la suerte de poder chatear y de algún modo poder intercambiar opinión. Cuando ellos quieren un consejo saben que estoy a la disposición”.

Y detalla a los jugadores que más consejos les da: “Ahorita con Luis Palma, luego con Edrick, Choco, Rigo que está cerca y los muchachos de Olimpia que hay más afinidad. Lo importante es que ellos escuchen un poco”.

CLÁSICO OLIMPIA VS MOTAGUA

Durante la charla, el experimentado ex delantero hondureño también se dio tiempo para analizar un poco el fútbol hondureño y el clásico entre Olimpia y Motagua.

“Yo empecé viendo los clásicos con mi hermano Nicolás jugando un Marathón vs Olimpia, después me tocó hacer el debut. La verdad no tenía la mínima idea de lo que era estar ahí y la emoción es indescriptible”.