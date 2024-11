Reinaldo Rueda advierte al árbitro Walter López, confirma el sustituto del Choco y va sin miedo ante México

No solo pasa por la situación de Kervin y Antony, sino por otras situaciones por todo lo que significa la nueva selección de México, nuevo estilo y por ahí pasa la decisión para pensarla hoy y mañana.

Creo que ojalá que no llueva, hay que estar preparado para todo, lo ideal es que haya un buen estado de la cancha y se de un buen juego.

De ese tema no hemos hablado sino los conceptos de juego de las variantes de México en el juego contra el Valencia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá. Lo del año pasado es historia y ahora hay que encarar este partido y consciente que queremos llegar a la final.

No solo lo de Antony, pero hay otra posibilidad que estoy manejando.

¿Qué le parece la opinión del Chino Huerta?

Debemos aprovechar el tiempo para hablar de fútbol, la parte táctica, ya se sabe el juego que hay y lo que significa esa situación. Si subvalora que asuma responsabilidades, todos reconocemos el potencial de México, es un cultura que ha sido sede de dos mundiales, los clubes, los estadios y que hay que hacer, admirarlos y aprender, pero hay que ser humildes en la grandeza, no mirar a nadie por debajo.

¿Además de clasificar, es momento de dar ese golpe ante un rival de peso?

Siempre enfrentar a México es súper motivante por la exigencia que tiene, la fortaleza de su liga, me parece que son 19 de la liga nacional y 8 del exterior que ha convocado el profe. ¿qué equipo de centro o Norte América a contratado a Pep Guardiola o Emilio Butragueño?, México con lo que ha hecho con América, Monterrey, Chivas que son equipos grandísimos, históricos. En la medida que se de un buen resultado se tomará confianza, no es flor de un día, eso hay que sostenerlo en 10 o 15 partidos.

¿Cómo ha tomado el plantel lo que dice la prensa mexicana que ganarle a Honduras es ganarle a nadie?

No sé, no les he tocado ese tema.

¿Su estrategia puede cambiar de acuerdo al factor meteorológico?

Depende de la estrategia del rival y tenemos que hacer la lectura, escritura del juego, como lo escribimos de acuerdo a lo que podamos hacer y lo que nos exija el rival. Va pasar por ser inteligente, ojalá que la cancha esté buenas condiciones. Nosotros tenemos que hacer un juego de movilidad, pero quizás el rival pueda plantear otra estrategia, México tiene para todo.

¿Va tener cambio de sistema o jugadores?

De jugadores. Ayer conversando con uno de ellos se dio el tema de poder cambiar el ordenamiento del juego, puede ser una posibilidad por lo que vienen viviendo en sus clubes, pero lo más certero es que salgamos con el mismo sistema.