Hackean cuenta oficial de Instagram de José Escalante, legionario catracho

El futbolista hondureño José Escalante fue víctima de los hackers en su Instagram mientras se preparaba para disputar un encuentro con su equipo en Canadá.



El volante dio a conocer la noticia mediante un posteo de Facebook, en el cual mencionó que quiso recuperar la cuenta que al final terminó perdiendo.



"AVISO: Lamentablemente en horas de la tarde mientras me preparaba para el partido hackearon mis redes sociales, pude recuperar mi cuenta de Twitter pero no la de mi Instagram que ya está siendo vendida. No nos hacemos responsables por las publicaciones que se hagan", escribió el jugador catracho.





Escalante tenía alrededor de 10 mil seguidores y más de 400 publicaciones en su cuenta de Instagram. En el último partido del Cavalry FC de Canadá, su actual equipo, el futbolista catracho anotó el gol desde la vía del tiro libre.